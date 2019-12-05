также в разделеОбщество
Борцы с незаконной застройкой придут в ГАСИ с требованием избавиться от «смотрящих» 25
Коболев дал показания прокурорам США по делу Джулиани 15
В соцсетях возмутились планами российских «Вороваек» выступить в Украине 25
Cosmopolitan уволил журналистку из-за скандального поста о смерти сбушников 19
ГБР готовит новое подозрение Порошенко 17
Рада намерена снова отложить штрафы для «евробляхеров» 29
Украинцам могут запретить ездить в РФ по внутреннему паспорту 49
СБУ разоблачила охранную фирму в слежке за украинцами 20
СБУ: «Единоросс» Кучерявый не задержан, но сотрудничает со следствием 20
В РФ дали 17 лет колонии фигуранту дела «Хизб ут-Тахрир» Сейтосманову 52
РФ отправила на Донбасс 94-й «гумконвой» 21
Сегодня – день волонтера 14
«Это уже не ошибка»: Вятрович раскритиковал своего преемника 118
В Одессе объявлен траур 28
ГБР разоблачило сбушников на шантаже и вымогательстве $110 тысяч 20
В САП уточнили, где задержали Онищенко 55
Суд отменил залог Садовому 68
4 декабря. Картина дня 53

Спасатели нашли туристов их Винницы, которые заблудились в Карпатах, сообщает пресс-служба ГосЧС Закарпатья.

4 декабря в 17:05 в оперативно-спасательную службу сообщили, что в лесном массиве (район горы Туркул Раховского района), во время прохождения туристического маршрута в условиях плохой видимости, потеряли ориентир и заблудились двое жителей Винницы 1996 и 1997 годов рождения.

Об этом мужчины сообщили спасателям в телефонном режиме, когда поняли, что из-за темного времеми и плохой видимости самостоятельно не смогут вернуться к базе отдыха. Также они указали и на ориентировочное место своего пребывания.

Для проведения поисково-спасательных работ на спецавтомобиле отправились 5 специалистов горного поисково-спасательного отделения Рахова. В 23:00 заблудившихся отдыхающих нашли и доставили в Рахов.

В медицинской помощи туристы не нуждались.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2141 грн.
7
Теги