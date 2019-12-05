Спасатели нашли туристов их Винницы, которые заблудились в Карпатах, сообщает пресс-служба ГосЧС Закарпатья.

4 декабря в 17:05 в оперативно-спасательную службу сообщили, что в лесном массиве (район горы Туркул Раховского района), во время прохождения туристического маршрута в условиях плохой видимости, потеряли ориентир и заблудились двое жителей Винницы 1996 и 1997 годов рождения.

Об этом мужчины сообщили спасателям в телефонном режиме, когда поняли, что из-за темного времеми и плохой видимости самостоятельно не смогут вернуться к базе отдыха. Также они указали и на ориентировочное место своего пребывания.

Для проведения поисково-спасательных работ на спецавтомобиле отправились 5 специалистов горного поисково-спасательного отделения Рахова. В 23:00 заблудившихся отдыхающих нашли и доставили в Рахов.

В медицинской помощи туристы не нуждались.