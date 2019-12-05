также в разделеПолитика
Украина хочет поменять «представителей Донбасса» в составе ТКГ 14
В ОБСЕ нашли замену Сайдику для Украины 19
У Зеленского не исключили изменений в Конституцию после «нормандской встречи» 13
«Неаннексия Крыма»: Казахстан готовит ответ на реакцию Украины на заявление Токаева 27
ВР одобрила «антирейдерские» изменения в Земельный кодекс 26
Медведчук объяснил, почему НАТО невыгодно, чтобы Украина стала полноправным членом Альянса 31
Эксперты назвали настоящие причины обысков в офисе Медведчука 49
Журналист: Обыск СБУ в офисе Медведчука доказывает, что «утечка» про политические репрессии - это правда 25
В Раде подрались двое «слуг» 56
Зеленский: После достижения мира армия не перестанет быть приоритетом государства 32
The World News Monitor: Медведчук считает, что Украина крайне рискует остаться без транзита российского газа 31
СМИ: «Голос» Вакарчука лоббирует массовый ввоз некачественных лекарств в Украину 79
Зеленский назначил уполномоченного по вопросам волонтерской деятельности 45
В Раде – десятый кнопкодав: прикрывал руку газетой 50
Скабеева дозвонилась к Зеленскому 150
СМИ: Коломойский хочет сместить Богдана 80
В МИД отреагировали на заявление Токаева о Крыме 65
Путин о транзите газа: Условия Украины неприемлемы 73

Верховная Рада отложила рассмотрение предложений президента Владимира Зеленского в Избирательный кодекс. Соответствующее решение приняли депутаты 5 декабря по предложению спикера Дмитрия Разумкова, сообщает Радио Свобода.

«Поскольку последние материалы к вопросу повестки дня относительно Избирательного кодекса поступили поздно, предлагается отложить его рассмотрение», - заявил Разумков во время заседания.

Когда именно планируется рассмотреть президентские предложения, спикер не уточнил.

11 июля Верховная Рада предыдущего созыва приняла в целом новый Избирательный кодекс, который предусматривает систему открытых списков на выборах в парламент. Кодекс, как говорится в одной из поправок, должен вступить в силу с 1 декабря 2023 года.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский ветировал документ. Он пояснил, что принятый кодекс «содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур ».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1401 грн.
15
Теги