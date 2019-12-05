Верховная Рада отложила рассмотрение предложений президента Владимира Зеленского в Избирательный кодекс. Соответствующее решение приняли депутаты 5 декабря по предложению спикера Дмитрия Разумкова, сообщает Радио Свобода.

«Поскольку последние материалы к вопросу повестки дня относительно Избирательного кодекса поступили поздно, предлагается отложить его рассмотрение», - заявил Разумков во время заседания.

Когда именно планируется рассмотреть президентские предложения, спикер не уточнил.

11 июля Верховная Рада предыдущего созыва приняла в целом новый Избирательный кодекс, который предусматривает систему открытых списков на выборах в парламент. Кодекс, как говорится в одной из поправок, должен вступить в силу с 1 декабря 2023 года.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский ветировал документ. Он пояснил, что принятый кодекс «содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур ».