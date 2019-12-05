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Украина может столкнуться с проблемой массового ввоза медицинских препаратов сомнительного качества в случае, если парламент примет законопроект №2089 депутатов от фракции «Голос», сообщают «Подробности».

Как отмечается, во фракции «Голос» Святослава Вакарчука предлагают изменить правила импорта лекарств, что может привести к ввозу в Украину некачественных медицинских препаратов из стран третьего мира.

Законопроект №2089 предусматривает так называемый параллельный импорт и приостановку работы патентов в случае чрезвычайных ситуаций (наводнения, пожары, эпидемии) и нехватки лекарств.

По мнению экспертов, законопроект не отвечает европейским и международным правилам. Если его примут, то это прямо ставит под угрозу всех украинцев - от маленьких детей до пенсионеров.

В законопроекте, в частности, не прописано, отвечает ли ввезенное лекарство стандартам и нормам. По прогнозам, количество фальсифицированных и некачественных медикаментов возрастет до 50%.

Депутатам советуют обратиться к опыту европейских стран, в частности, Польши, где разрешен импорт медицинских препаратов только из стран Европейского экономического пространства.

Авторами законопроекта являются депутаты от фракции «Голос» Ольга Стефанишина и Александра Устинова.
ForUm

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