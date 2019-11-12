Движение ЧЕСТНО зафиксировало четвертый факт кнопкодавства в Верховной Раде Украины 9-го созыва: процедуру личного голосования нарушил народный депутат от «Оппозиционного платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Василий Нимченко. Интересно, что этот нардеп был соавтором одного из законопроектов об уголовной ответственности депутатов за кнопкодавства, сообщается на сайте движения.

Нардеп кнопкодавил на утреннем пленарном заседании 12 ноября во время голосования за законопроект от «Слуги народа» по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования (№2299) за основу.

Судя по табло, Нимченко нажал на две кнопки «за». На схеме рассадки место слева от депутата-кнопкодава не закреплено ни за одном из нардепов, а по правую руку от Нимченко сидит его коллега из ОПЗЖ Тарас Козак.

Примечательно, что во время голосования за законопроект №2299 24 из 44 парламентариев ОПЗЖ воздержались, а «за» проголосовали только пятеро членов этой фракции: Нимченко, Козак, Николай Скорик, Вадим Столар и Нестор Шуфрич.

Для Нимченко это уже не первое кнопкодавство: нардеп не реже одного раза нарушил процедуру личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва. А в текущем созыве он был соавтором проекта закона об уголовной ответственности народных депутатов за неличное голосование №1127. Однако, по данным электронной регистрации, 29 октября во время голосований парламента по этому законопроекту и похожего проекта Руслана Стефанчук Нимченко отсутствовал.

В сентябре движение ЧЕСТНО поймало на кнопкодавстве депутатов от «Слуги народа» Елену Копанчук и Сергея Литвиненко и внефракционного мажоритарщика с Донетчины Александра Ковалева. Последний угрожал журналистам после того, как была обнародована новость о его неличном голосовании.

Согласно ст. 3 ст. 84 Конституции Украины, п. 1 ч. 2 ст. 37 Регламента Верховной Рады, п. 4 ч. 1 ст. 24 закона «О статусе народного депутата», нардеп на пленарных заседаниях ВРУ голосует лично.

Напомним, 29 октября парламент принял в первом чтении проект закона о введении для депутатов уголовной ответственности за кнопкодавство №2148. Автор законопроекта, первый заместитель председателя ВРУ, представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук предлагает наказывать нарушителей процедуры личного голосования штрафами в размере 51-85 тыс. грн.