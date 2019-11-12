также в разделеПолитика
Вместо Луценко в Раду по списку «ЕС» зайдет Вятрович 50
Рада прекратила полномочия Ирины Луценко 68
Олифер: На заседании ТКГ сняли все препятствия для «нормандской встречи» 54
Юрий Загородний: продажа земли – это преступление, за которое власти придется отвечать 15
Рада сделала шаг для отмены скандальной «схемы Яценко» 27
Зеленский подписал закон о защите интеллектуальной собственности на границе 20
Арахамия: «Нормандская» встреча нужна для отхода от Минских соглашений 49
В Киеве задержали хакера, укравшего в США $6 миллионов 35
Президент назначил главу Полтавской ОГА 33
Арахамия пояснил переход «Слуги народа» к социализму 32
Медведчук посоветовал СБУ проверить заявления представителей партии «Голос» и главы МИД Украины 185
Кремль отреагировал на предложение Назарбаева о встрече Зеленского и Путина 78
Медведчук: Нельзя голосовать за открытие рынка земли без всеукраинского референдума 16
Кулеба: Украинская делегация может вернуться в ПАСЕ в январе 2020 года 20
В «Слуге народа» прокомментировали предложение о встрече Зеленского и Путина в Казахстане 48
Кулеба: Шансов остановить строительство «Северного потока-2» не было 28
Трамп запретил публиковать заявление о ситуации в Керченском проливе 109
Кулеба: Украине должны выплатить компенсации в случае отмены санкций против РФ 138

Движение ЧЕСТНО зафиксировало четвертый факт кнопкодавства в Верховной Раде Украины 9-го созыва: процедуру личного голосования нарушил народный депутат от «Оппозиционного платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Василий Нимченко. Интересно, что этот нардеп был соавтором одного из законопроектов об уголовной ответственности депутатов за кнопкодавства, сообщается на сайте движения.

Нардеп кнопкодавил на утреннем пленарном заседании 12 ноября во время голосования за законопроект от «Слуги народа» по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования (№2299) за основу.

Судя по табло, Нимченко нажал на две кнопки «за». На схеме рассадки место слева от депутата-кнопкодава не закреплено ни за одном из нардепов, а по правую руку от Нимченко сидит его коллега из ОПЗЖ Тарас Козак.

Примечательно, что во время голосования за законопроект №2299 24 из 44 парламентариев ОПЗЖ воздержались, а «за» проголосовали только пятеро членов этой фракции: Нимченко, Козак, Николай Скорик, Вадим Столар и Нестор Шуфрич.

Для Нимченко это уже не первое кнопкодавство: нардеп не реже одного раза нарушил процедуру личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва. А в текущем созыве он был соавтором проекта закона об уголовной ответственности народных депутатов за неличное голосование №1127. Однако, по данным электронной регистрации, 29 октября во время голосований парламента по этому законопроекту и похожего проекта Руслана Стефанчук Нимченко отсутствовал.

В сентябре движение ЧЕСТНО поймало на кнопкодавстве депутатов от «Слуги народа» Елену Копанчук и Сергея Литвиненко и внефракционного мажоритарщика с Донетчины Александра Ковалева. Последний угрожал журналистам после того, как была обнародована новость о его неличном голосовании.

Согласно ст. 3 ст. 84 Конституции Украины, п. 1 ч. 2 ст. 37 Регламента Верховной Рады, п. 4 ч. 1 ст. 24 закона «О статусе народного депутата», нардеп на пленарных заседаниях ВРУ голосует лично.

Напомним, 29 октября парламент принял в первом чтении проект закона о введении для депутатов уголовной ответственности за кнопкодавство №2148. Автор законопроекта, первый заместитель председателя ВРУ, представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук предлагает наказывать нарушителей процедуры личного голосования штрафами в размере 51-85 тыс. грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

288
Теги