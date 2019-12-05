Бывший глава Украинского института национальной памяти, нардеп Владимир Вятрович назвал назначение на должность Антона Дробовича разворотом в другую сторону.
«Антон Дробович – председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев», - написал он в Facebook.
Напомним, 4 декабря Кабинет Министров назначил Антона Дробовича председателем Украинского института национальной памяти.
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