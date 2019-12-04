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В январе-ноябре 2019 года в Украине было добыто на 1,1% меньше газа, чем за аналогичный период 2018 года. Больше всего упали объемы добычи государственной компании Укргазвыдобування, сообщает Hromadske со ссылкой на оперативные данные Укртрансгаза.

Всего в Украине добыли 18,85 млрд кубометров газа, что на 210 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее падение в объемах добычи зафиксировали в Укргаздобыче — на 3,2%, в то время как остальные компании, добывающие газ в Украине, наоборот нарастили объемы добычи, в частности «Укрнафта» — на 3,2%, а в остальных частных добывающих компаниях — на 8,5%.

Напомним, за первые 11 месяцев 2019 года Украина нарастила объемы импорта газа на 38,1% в сравнении с аналогичным показателем за 11 месяцев 2018 года.
ForUm

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