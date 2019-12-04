Больше всего работающего населения в Украине задействовано в торговле - 3,65 млн человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«В какой отрасли в Украине работает более всего людей? Статистика дня. Торговля - 3 654 700 человек, сельское (и лесное, и рыбное) хозяйство - 2 937 600 человек, промышленность - 2 426 000 человек», - написал он.

Он отметил, что наименьшее количество людей работает в сфере информации и телекоммуникации - 280 300 человек.