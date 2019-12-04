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Кабинет Министров Украины с 2 декабря объявил повторный конкурс на занятие должности председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

Фото: Укринформ

Решение об этом обнародовал 3 декабря Правительственный портал, сообщает «Укринформ».

«В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 30 Закона Украины "О государственной службе" объявить со 2 декабря повторный конкурс на занятие должности председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести с определением условий проведения конкурса согласно приложению», - говорится в распоряжении от 27 ноября № 1171-р.

Как сообщалось, объявлен в сентябре конкурс на должность главы Госслужбы этнополитики закончился безрезультатно.

Госслужба этнополитики была восстановлена Кабмином в июне текущего года.

Ранее сообщалось, что Зеленского просят не назначать Юраша главой госслужбы по религии – Украинцы собирают подписи.
ForUm

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