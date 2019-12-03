Легендарный танкист-киборг, Герой Украины подполковник Евгений Межевикин «Адам» не прошел аттестацию в своей воинской части. Об этом Межевикин написал на своей странице в Facebook.

«Ай, литвинов маладец. Ору. Теперь меня нужно по аттестации убирать с должности. Начальник, которому место на скамье подсудимых… оценивает подчиненных! В начале 2019 подменить не удалось, ждали год», - написал он.

В свою очередь волонтер Роман Синицын подтвердил эту информацию. «Кто не в курсе, «Адам» Герой Украины. Один из лучших танкистов. Сколько он русских танков, бронетехники и живой силы со своим экипажем сжег на «взлетке» ДАПа никто точно не знает. Много. Очень. И не только в ДАПе. Сейчас Женю технически сливают из ВСУ. Уровень теоретических знаний и практических навыков на троечку у Евгения Межевикина. Интересно сколько танков сожгли проверяющие и как у них с этим уровнем», – написал он на своей странице в Facebook.



