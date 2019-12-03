Следствие по делу организации так называемых договорных футбольных матчей остановили.

Об этом говорится в ответе Главного следственного управления Нацполиции на запрос Укринформа.

«По состоянию на 21 ноября 2019 года досудебное расследование в уголовном производстве приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 280 Уголовно-процессуального кодекса», - говорится в ответе Нацполиции.

В то же время норма законодательства, на которую ссылаются в Нацполиции, предусматривает приостановление следствия на период выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

О чем именно идет речь, в ГСУ Нацполиции не уточнили, сославшись на тайну следствия.

Как сообщалось, в мае 2018 года руководителипри Министерства внутренних дел, Нацполиции, Генпрокуратуры и Федерации футбола Украины отчитались о проведении спецоперации, в ходе которой была задокументирована деятельность пяти преступных групп и 35 футбольных клубов. Правоохранители тогда провели 40 обысков на территории 10 областей.

По данным правоохранителей, в состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры и коммерческие структуры. В частности, следователи установили более 320 человек, которые были задействованы в коррупционных «схемах» и причастны к совершению преступлений более чем в 57 эпизодах.

В сообщении на сайте МВД говорилось, что счета «договорного» матча заранее были известны их организаторам еще до его начала. На таких матчах участники преступных групп могли быстро заработать большие деньги. Зная будущий результат игры, они лично или через доверенных лиц делали ставки на ресурсах букмекерских контор, зарегистрированных в странах Азии. «Футбольный бизнес» приносил организаторам «заказных» матчей огромные доходы. В игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 миллионов долларов в год.

По данным «Украинской правды», в списке из 35 клубов, которые попали в поле внимания правоохранителей, оказались ФК «Волынь» города Луцка, FC GELIOS, ФК «Сумы», ФК «Балканы», ФК «Николаев», МФК «Кремень», ФК «Десна», ФК «Жемчужина», ФК «Нива», ФК «Ингулец», ФК «Говерла», ФК «Александрия», ФК «Таврия», ФК «Луганск», ФК «Ворскла», ФК «Колос», ФК «Черкасский Днепр», ФК «Донецк Олимпик», ФК «Poltava», ФК «Оболонь», ФК «Звезда» (Кропивницкий), ФК «Буковина», ФК «Энергия» (Новая Каховка), ФК «Нефтяник-Укрнафта» (Ахтырка), ФК «Прикарпатье», ФК «Никополь», ФК «Реал Фарма» (Овидиополь), ФК «Кристал Херсон», ФК «Арсенал», ФК «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни), ФК «Петриковка» и другие.

Среди них - пять клубов Премьер-лиги: донецкий «Олимпик», кировоградская «Александрия», кропивницкая «Звезда», полтавская «Ворскла» и луганская «Заря».