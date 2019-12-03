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Центрально-европейская кондитерская компания, бенефициаром которой является сын пятого президента Украины Алексей Порошенко, купила 9,92% акций Международного инвестиционного банка.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР, пишет Экономическая правда.

«Акционерное общество «Международный инвестиционный банк» по полученной 2 декабря 2019 года информации сообщает о смене акционеров, которым принадлежат голосующие акции. Количество голосующих акций акционера Порошенко Петра Алексеевича изменено: размер пакета простых именных акций до изменений права собственности - 9000 штук, что составляет 9,9174% от общего количества голосующих акций; размер пакета простых именных акций после изменения права собственности - 0 штук, что составляет 0% от общего количества голосующих акций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа 9,92% акций Международного инвестиционного банка состоялась 22 ноября между Порошенко и ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания», владельцем которой является его сын Алексей.

Ранее корпорация Roshen подтвердила информацию о том, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.
ForUm

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