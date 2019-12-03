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Инспекторы рыбоохранного патруля Киевщины обнаружили мужчин на лодке, которые, по их мнению, осуществляли незаконный лов рыбы сетями. Для проверки разрешительных документов их пригласили причалить к берегу, сообщает пресс-служба полиции.

Однако рыбаки отказались и пытались сбежать. О данном происшествии члены рыбоохранного патруля сразу сообщили в полицию.

Работники Госрыбагентства также сообщили в полицию, что рыбаки брызгали на них бензином из канистры, угрожали их поджечь.

Беглецов догнали возле села Страхолесье Иванковского района. В их преследовании принимали участие водная полиция Вышгородского района, группы реагирования патрульной полиции.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли орудия лова, лодка и рыбу, по предварительным данным материальный ущерб, нанесенный государству, составляет 38 тыс. гривен.

В отдел полиции доставили двух рыбаков. Ими оказались двое местных жителей, 22 и 30-летнего возраста. Сейчас с ними работают следователи.

По данному факту работники Ивановской отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
ForUm

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