В полицию поступила оперативная информация, что в г. Бровары неизвестный мужчина в полицейской форме предлагает приобрести у него наркотики. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Полиция оперативно отреагировала на сообщения и выехала по указанному адресу, злоумышленник пытался скрыться на автомобиле, однако ему это не удалось.

Правонарушителя задержали полицейские, при дальнейшей проверке выяснилось, что это работник патрульной полиции столицы. При себе у мужчины обнаружили около 3-х граммов амфетамина.

Наркотическое вещество изъяли, его направят на проведение соответствующей экспертизы. На место происшествия вызвали сотрудников Государственного бюро расследований для выяснения всех обстоятельств и дачи соответствующей правовой квалификации.