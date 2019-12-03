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В Вышгороде на местном кладбище неизвестные надругались над местом упокоения волонтера Евромайдана.  Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Мужчина погиб 20 февраля 2014 от пули вражеского снайпера. Посмертно он получил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (21 ноября 2014) - за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства. А также медаль «За жертвенность и любовь к Украине», тоже посмертно.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжаются следственные действия.

Мать погибшего волонтера Надежда Мельничук сообщила, что вандалы выкопали и похитили четыре редкие туи, которые она посадила четыре года назад.
ForUm

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