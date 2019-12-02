2 декабря в МИД Украины был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому в связи с интервью от 28 ноября указали о неприемлемости заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Послу вручили ноту протеста.

В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины «Об образовании» не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот придает им возможности лучшей самореализации в Украине, что было подтверждено Венецианской комиссией.

Напомним, в интервью от 28 ноября Ийдярто заявил: «Да какая автономия на Закарпатье 1,2 млн украинцев, венгров - 150 тыс. Какие предпосылки есть к сепаратизму, автономии? Или в Киеве думают, что большинство украинцев совсем «не наши» они прословацкие, провенгерские? Закарпатье – всегда была интересна территория, но никогда там конфликтов между украинцами и другими нациями не было».

Он также сказал, что Будапешт продолжит блокировать деятельность Комиссии Украина - НАТО из-за якобы нарушения Украиной прав венгерского меньшинства.