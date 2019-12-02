Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция уже задержала стрелка и его сообщников, которые обоснованно подозреваются в убийстве трехлетнего ребенка в центре Киева, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

Аваков также добавил, что следователи действия еще продолжаются.

По его словам, сейчас с задержанными общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия.

Как ранее сообщал ForUm, 1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве.