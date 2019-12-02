В ​​Дарницком районе Киеве в результате столкновения между посетителями и сотрудниками одного из кафе пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В полицию поступила информация о драке в кафе на улице Срибнокильской в ​​Дарницком районе. Заявительница сообщила, что посетители напали на сотрудников частной охранной фирмы, а также автомобилем повредили ограждение учреждения.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что группа лиц грубо нарушала общественный порядок, что сопровождалось личной дерзостью и исключительным цинизмом, а также повредила имущество учреждения и входные двери помещения автомобилем БМВ и скрылась с места происшествия. Во время драки в данном заведении получили телесные повреждения восемь сотрудников заведения.

Полиция установила личность владельца иномарки, им оказался 39-летний киевлянин. Также устанавливает других лиц, причастных к правонарушению.

В настоящее время следственным отделом Дарницкого управления полиции решается вопрос о внесении указанного уголовного преступления в Единый реестр досудебного расследования по предварительной квалификации ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и проведения дальнейшего расследования.