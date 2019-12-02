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Во Франции возле Марселя разбился вертолет гражданской обороны, который летел на помощь жителям пострадавших от непогоды районов Французской Ривьеры. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BFMTV.

Трое пассажиров вертолета гражданской обороны, которые отправились на помощь пострадавшим от непогоды жителям Французской Ривьеры, были найдены мертвыми недалеко от Марселя вечером в воскресенье, сообщило Министерство внутренних дел. Для установления обстоятельств аварии было начато расследование.

«Когда вертолет гражданской обороны EC145 направлялся в Ле-Люк-Ле-Канне (департамент) для проведения разведывательно-спасательной миссии, радио- и радиолокационный связь была нарушена», - говорится в сообщении министерства.

Вертолет, который использовали спасатели, был еще «совсем не старым», «чрезвычайно контролируемым и модернизированным», сказал подполковник Майкл Бернье, начальник управления связи гражданской обороны.

«Это вертолет, который предназначался для спасения и ежедневно использовался на наших базах», - сказал он.

Жертвами катастрофы стали пилот вертолета, механик-бортинженер и спасатель из Буш-дю-Рона.

Вар и Приморские Альпы, два департамента Лазурного Берега, пострадали от сильных дождей и наводнений в это воскресенье, через неделю после смертоносных наводнений, которые унесли жизни шести человек.
ForUm

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