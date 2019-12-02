В поселке Александровка Одесской области произошло столкновение маршрутного такси сообщением Одесса-Черноморск и легкового автомобиля Hyundai Sonata, который ехал во встречном направлении, сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительным данным, двигаясь в сторону Одессы, женщина - водитель легковушки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

В результате столкновения с маршрутным такси были травмированы восемь человек. Им оказана медицинская помощь.