У фигуранта второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Тимура Ибрагимова после этапирования в СИЗО Ростова-на-Дону изъяли все лекарства.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Тимур сказал, что в день прибытия в СИЗО Ростова, у него забрали все лекарства, которые ему нужны, и до сих пор не отдали. Тимур также сказал, что ему не проводят медобследование, аргументируя тем, что он якобы написал отказ, который, разумеется, не писал и подпись не его. Для чего все это сделано, для меня остается непонятным», — рассказала мать политзаключенного Нияра Ибрагимова.

Это не первый человек, у которого изымают медикаменты. Накануне адвокат Лиля Гемеджи рассказала, что у ее подзащитного, фигуранта второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Сервера Мустафаева во время этапирования из Симферополя в СИЗО Ростова-на-Дону также изъяли лекарства.

Администрация СИЗО Ростова-на-Дону не комментировала это.