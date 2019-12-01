Парламент Ирака удовлетворил прошение премьер-министра Адиля Абдула-Махди об отставке.

Об этом сообщает Al Jazeera.

В пятницу, 29 ноября, Абдула-Махди заявил, что подает в отставку с поста на фоне антиправительственных протестов и беспорядков, которые продолжаются в Ираке уже почти два месяца.

Ссылаясь на статью 76 конституции Ирака, спикер Мохаммад аль-Хальбуси заявил, что президент Бархам Салех теперь попросит крупнейший политический блок в парламенте выдвинуть кандидатуру следующего премьер-министра.

По последним данным, количество погибших во время антиправительственных протестов в Ираке превысило 400 человек, тысячи получили ранения.

Напомним, массовые протесты в Ираке начались 1 октября 2019 года из-за коррупции, безработицы и падения уровня жизни. Тысячи мирных жителей требуют отставки правительства и смены политической элиты.