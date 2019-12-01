На линии разграничения на Донбассе все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) перешли на зимний график работы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

В частности, в соответствии с приказом командующего Объединенных сил, с 1 декабря пункты пропуска перешли на график зимнего периода. Это означает, что КПВВ будут работать ежедневно с 08:00 до 17:00.

«Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок», - говорится в сообщении.

Напомним, за осенний период работы в контрольных пунктов въезда-выезда линию разграничения пересекло около 3,2 млн человек и 389 тыс. транспортных средств.