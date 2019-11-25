В соответствии с приказом Командующего Объединенных сил, с 1 декабря 2019 все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГПСУ.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 17:00.

Государственная пограничная служба Украины обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

За осенний период работы в контрольных пунктов въезда-выезда линию разграничения пересекло около 3,2 млн человек и 389 тыс. транспортных средств.