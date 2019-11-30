Президент Франции Эммануэль Макрон наградил командующего Военно-морских сил Украины адмирала Игоря Воронченко национальным орденом За заслуги.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС.

Орден 30 ноября Воронченко вручил посол Франции в Украине Этьеном де Понсен на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot в Одессе.

«Национальный орден За заслуги, который я имел честь только вручить лично господину адмиралу Игорю Воронченко является вторым по значимости во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС. Наше сотрудничество продолжается довольно давно и в частности о качественном уровне нашего сотрудничества свидетельствуют стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей, остановки французских кораблей в Одессе. В будущем мы будем развивать наши отношения между ВМС Франции и Украины», — сказал посол.

Адмирал Воронченко отметил, что считает эту награду не личной заслугой, а оценкой деятельности ВМС Украины.