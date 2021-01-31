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Великобритания должна определиться со своей внешней политикой и не пытаться одновременно записаться в ближайшие союзники и Евросоюза, и Соединенных Штатов, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет британская газета Guardian 31 января.

«Какой курс выберет Великобритания? Она не может быть лучшим союзником США, и лучшим союзником ЕС, и новым Сингапуром», - подчеркнул Макрон.

Как заявил Макрон, у него сложилось впечатление, что британские власти обещают своим гражданам сразу все, продвигая все эти модели.

Президент отметил, что если Лондон выберет курс на трансатлантическую политику, ему придется дать разъяснения ЕС, поскольку это будет означать расхождение с правилами Евросоюза в рыночной сфере.

При этом французский лидер добавил, что Париж и Лондон остаются союзниками.

«Хотелось бы хороших, мирных отношений... Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британского народа отлична от нашей», - заявил Макрон.

Отметим, что премьер-министр Британии Борис Джонсон стал первым зарубежным лидером, которому позвонил Джо Байден в статусе президента США.
ForUm

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