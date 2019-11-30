Газопровод Турецкий поток будет запущен 8 января 2020 года, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 ноября во время торжественной церемонии открытия газопровода Tanap между Турцией и Азербайджаном. Трансляцию вел телеканал NTV.

По словам турецкого лидера, торжественные мероприятия в честь запуска трубопровода состоятся в Стамбуле. «Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем», - сказал Эрдоган.

Запуск газопровода Турецкий поток означает для Украины почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию.

Потери Украины составят около 500 миллионов долларов ежегодно.

Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции.​

Напомним, в Нафтогазе назвали дедлайн для нового контракта по транзиту.