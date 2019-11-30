На следующей неделе на всей территории Украины, кроме южных областей, ожидается мокрый снег и гололед.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 2 декабря, на западе Украины, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидаются осадки в виде снега. Во вторник, 3 декабря, почти на всей территории Украины, кроме южных областей, стоит ожидать снег или местами мокрый снег.

На большей части территории страны днем от -1 до +1 градуса, только в западных областях от 0 до +2 и на юге от 2 до 6 градусов выше нуля.

Синоптики прогнозируют образование снежного покрова до 3−8 сантиметров. В Карпатах ожидаются до 10−20 сантиметров снега, возможна гололедица.

Напомним, осень попрощалась с украинцами дождями.