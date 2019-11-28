В Украину идет атмосферный фронт, который принесет осадки – 29 ноября в большинстве областей пройдут дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Дожди, потому что южные потоки несут теплую воздушную массу», - пояснила она.
Максимальная температура воздуха составит + 4 + 8 градусов, на юге и западе + 7 + 12 градусов.
Дожди в пятницу идти более интенсивно ближайшей ночью в западных областях, днем они будут передвигаться восточнее.
Завтра в дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль полосы Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Черкасчина-Днепропетровщина-Кропивницкий и районы до Николаевской, Херсонской областей и Крыма.
В Киеве завтра, 29 ноября, погода будет влажной, ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет + 4 + 5 градусов.
1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.
«Кто любит качели и другие аттракционы – вы не одни. Атмосфера также такое любит», - написала синоптик.
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