Премьер-министр Албании Эди Рама в субботу, 30 ноября, объявил о завершении поисково-спасательной операции после мощного землетрясения в стране, унесшего жизни 50 человек.

Как сообщает AP, власти полагают, что под руинами больше нет тел погибших.

По предварительным данным, серьезно повреждены более 1465 зданий в столице Тиране и около 900 в близлежащем Дурресе.

Около 2000 человек получили ранения. Одна женщина находится в коме. По меньшей мере 4000 человек остались без крова. Примерно 2500 человек из поврежденных домов поселены в гостиницах. Других доставили в соседнее Косово и восточные районы Албании.

Одно из поврежденных зданий снесли. Ожидается снесение еще 12.

Власти Албании предлагают на законодательном уровне закрепить наказание за нарушение строительных норм в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Этот фактор, а также коррупцию в растущей строительной отрасли Албании называют причинами серьезных последствий землетрясения.

Пострадавшим и семьям погибших обещают выплатить по $9 тыс.

Напомним, недавно в Албании произошло мощное землетрясение.