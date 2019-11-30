НАБУ начало расследование в отношении народных депутатов от фракции Слуга народа из-за возможного получения ими взяток.

Об этом сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в Telegram и прикрепил фотографии соответствующих документов.

По словам Гончаренко, дело открыто по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Она предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее нардеп от Слуги народа Анна Скороход заявила, что ее коллеги из фракции получают по $5 тысяч «в конвертах». Ее исключили из фракции.