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Министерство юстиции планирует разрешить работать частным следственным изоляторам для того, чтобы улучшить работу пенитенциарной системы.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

«Мы планируем попробовать дать возможность работать частным СИЗО. Это будет что-то вроде гостиниц, которые хорошо охраняются, где лица, у которых есть средства смогут находиться и ожидать приговора суда. Этими средствами частично мы сможем покрывать расходы и пребывание лиц, которые будут в обычных СИЗО. Попробуем это сделать хотя бы на одном пилотном проекте и увидим, насколько эта бизнес-модель работает», — сказал чиновник.

По словам министра, если проект окажется удачным, его расширят на территорию всей Украины. Однако для этого нужны будут изменения в законодательстве.

Также Малюська отметил, что у заключенных должен быть доступ к образованию и коррекционным программам. Также для поддержки развития пенитенциарной сферы нужно увеличить финансирование на медицину, питание, быт и зарплату работников.
ForUm

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