Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

«Мы планируем попробовать дать возможность работать частным СИЗО. Это будет что-то вроде гостиниц, которые хорошо охраняются, где лица, у которых есть средства смогут находиться и ожидать приговора суда. Этими средствами частично мы сможем покрывать расходы и пребывание лиц, которые будут в обычных СИЗО. Попробуем это сделать хотя бы на одном пилотном проекте и увидим, насколько эта бизнес-модель работает», — сказал чиновник.

По словам министра, если проект окажется удачным, его расширят на территорию всей Украины. Однако для этого нужны будут изменения в законодательстве.

Также Малюська отметил, что у заключенных должен быть доступ к образованию и коррекционным программам. Также для поддержки развития пенитенциарной сферы нужно увеличить финансирование на медицину, питание, быт и зарплату работников.