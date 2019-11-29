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Взаимоприемлемые сроки визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину до конца этого года не удалось согласовать из-за насыщенных рабочих графиков лидеров Украины и Грузии, стороны работают над его подготовкой в ​​следующем году.

Об этом в ответ на запрос Укринформа сообщили в пресс-службе МИД.

«Украинская сторона заинтересована в поддержке высокого уровня двустороннего диалога. С этой целью рассматривается вопрос совершения визита президента Грузии в Украину. Впрочем, учитывая насыщенные рабочие графики лидеров Украины и Грузии не удалось согласовать его взаимоприемлемые сроки до конца этого года. Мы вместе с грузинскими партнерами работаем над подготовкой и содержательным наполнением этого визита в следующем году», - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД акцентировали, что динамика встреч президентов Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили подтверждает стратегический характер двусторонних отношений. В частности, в течение этого года лидеры государств встречались в Варшаве и Нью-Йорке, а в мае президент Грузии принял участие в торжественных мероприятиях по случаю инаугурации Зеленского, напомнили в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее в администрации президента Грузии проинформировали, что визит Зурабишвили в Украину отложен на 2020 год по просьбе украинской стороны.

 
ForUm

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