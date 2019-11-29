Министерство экономики уволило руководителей Артемовского, Липницкого, Новоборовицкого мест осуществления деятельности и хранения спирта, также уволился в.и.о. руководителя Борокского МПД ГП «Укрспирт».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минэкономики Тимофей Милованов.
По его словам, причина увольнений - нарушение порядка ведения производственной деятельности.
«Сейчас завершаются аудиты в концерне и ГП «Укрспирт». Предварительные результаты - неутешительны. Уже несколько лет подряд мы спонсируем абсолютно неприбыльные предприятия, которые еще и наносят ущерб государству», - подчеркнул министр.
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