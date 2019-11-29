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Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины провели обыск в аппарате управления крупнейшей в Украине газодобывающей госкомпании Укргазвыдобування, сообщила пресс-служба компании.

«АО «Укргазвыдобування» сообщает о том, что утром 29 ноября 2019 в аппарате управления компании прошел обыск органами Национальной полиции и Службы безопасности Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска изъята компьютерная техника, несмотря на то, что постановлением разрешение на изъятие такой техники не предоставлялось.

«Со своей стороны, Укргазвыдобування сотрудничало с представителями правоохранительных органов и предоставляло всю необходимую документацию», – сказано в сообщении.
ForUm

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