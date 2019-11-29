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Дональд Туск передал полномочия председателя Европейского совета бывшему премьер-министру Бельгии Шарлю Мишелю, сообщает 112 Украина

Туск передал Шарлю Мишелю колокольчик, который символизирует полномочия председателя Евросовета.

Известно, что Мишель приступит к своим полномочиям уже с 1 декабря. Он назвал борьбу против климатических изменений своим важнейшим приоритетом.

Уже 12-13 декабря он посетит традиционный зимний саммит в Брюсселе, где будут обсуждать бюджетные и климатические вопросы, а также международные темы. 

 
ForUm

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