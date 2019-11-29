Дональд Туск передал полномочия председателя Европейского совета бывшему премьер-министру Бельгии Шарлю Мишелю, сообщает 112 Украина.

Туск передал Шарлю Мишелю колокольчик, который символизирует полномочия председателя Евросовета.

Известно, что Мишель приступит к своим полномочиям уже с 1 декабря. Он назвал борьбу против климатических изменений своим важнейшим приоритетом.

Уже 12-13 декабря он посетит традиционный зимний саммит в Брюсселе, где будут обсуждать бюджетные и климатические вопросы, а также международные темы.