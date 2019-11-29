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Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет анонсировал создание за 1-3 месяца сервиса, который избавит украинцев от необходимости предъявлять бумажные квитанции об уплате. Об этом она сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию ​​об оплате (часто еще и с мокрой печатью). Учитывая то, что сам сервис относительно простой, а регулирование происходит на уровне Кабмина, а не парламента, я рассчитываю, что мы его запустим в течение 1-3 месяцев. Мы примем постановление, которым обяжет все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции», – написал он.

По словам Дубилета, сервис будет очень простой. Это будет веб-страница (например, check.gov.ua), к которой через простое и надежное API смогут подключиться любые украинские банки.

Пользователь сможет оплатить услугу через Приват24, monobank или другой банк, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику.

На странице сервиса можно будет ввести номер квитанции – и увидеть ее на экране, а при необходимости скачать с наложенным ЭЦП.

 
ForUm

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