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Кабинет Министров Украины планирует начать масштабное дорожное строительство с 1 марта 2020 года, о чем во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает УНИАН.

«Мы очень хорошо понимаем, что нужно делать. И в следующем году с 1 марта мы планируем начать большое строительство. Для этого в государственном бюджете предусмотрены необходимые средства. Их недостаточно, но это необходимый стартовый ресурс, который мы намерены использовать, чтобы страна «поехала», - сказал он.

Глава правительства также напомнил, что Кабмин изменил менеджмент Укравтодора и Укртрансбезопасности - ключевых органов, которые должны обеспечивать высокое качество дорог.

Гончарук уверен, что в следующем году план по строительству и ремонту 4 тысяч километров дорог будет выполнен. «Строительство дорог для нас - это не только способ сшить страну, это еще и способ запустить экономику. Это один из трех экономических столпов, на которых будет держаться экономический рост следующие пять лет», - сказал он.

По словам премьера, Кабмин не планирует вмешиваться в тендеры по ремонту и строительству дорог, которые будет объявлять Укравтодор.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что через 3−5 лет в Украине появятся качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами, после того, как изменятся кадры в соответствующих учреждениях.
ForUm

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