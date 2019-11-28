также в разделеОбщество
«Министра ДНР» приговорили к 12 годам тюрьмы
В Бориспольской колонии «забыли» отпустить осужденного 11
Кулеба показал фото с больницы 11
Осень прощается с украинцами дождями 12
Мининфраструктуры хочет с 2020 года отказаться от ямочного ремонта 9
Суд отказался отпускать генерала Марченко на поруки, но уменьшил залог 14
Суд оставил под стражей ветеранку АТО «Пуму» 19
ОБСЕ: Более 60% женщин в Украине подвергаются насилию 11
Ущерб, нанесенный РФ украинским кораблям, оценили в 55 миллионов 23
Нардепы пожаловались в СБУ на Оржеля 30
Минэнерго назвало причины увольнения главы «Энергоатома» 29
Украина хочет за год построить евроколею от Львова до польской границы 16
В ГБР заверили, что обыски у Звиробий были санкционированными 12
США и Великобритания подали кандидатуры в Комиссию по добродетели при Высшем совете правосудия 16
Пограничники завернули российского актера, ехавшего в Украину сниматься в сериале 48
Сотрудники ГБР забрали у Звиробий блокнот, телефон и оружие 26
НБУ подал в суд на Дубинского 52
СЦКК: Угрозы прямого вторжения войск РФ сейчас нет 41

В Киеве задержали гражданина одной из стран Центральной Африки, который пытался завладеть деньгами представителей отечественного аграрного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

27-ми летний иностранный студент одного из харьковских вузов планировал присвоить деньги украинцев через использование схемы, известной как «мошенничество с черным долларом». Через Интернет он предлагал услугу по изготовлению поддельных денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии «производства». Для этого клиенты должны перечислить иностранцу собственные средства в размере согласно заказу.

Сотрудники СБУ задокументировали факт попытки присвоения фигурантом дела 100 тыс. американских долларов украинских аграриев. Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму.

Правоохранители задержали иностранца согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одной из столичных гостиниц во время получения денег.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги