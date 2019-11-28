В Киеве задержали гражданина одной из стран Центральной Африки, который пытался завладеть деньгами представителей отечественного аграрного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

27-ми летний иностранный студент одного из харьковских вузов планировал присвоить деньги украинцев через использование схемы, известной как «мошенничество с черным долларом». Через Интернет он предлагал услугу по изготовлению поддельных денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии «производства». Для этого клиенты должны перечислить иностранцу собственные средства в размере согласно заказу.

Сотрудники СБУ задокументировали факт попытки присвоения фигурантом дела 100 тыс. американских долларов украинских аграриев. Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму.

Правоохранители задержали иностранца согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одной из столичных гостиниц во время получения денег.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.