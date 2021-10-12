Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50 процентов их номинальной стоимости. По предварительным данным, они «вбросили» в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов, сообщил пресс-центр ведомства.

Досудебным следствием установлено, чтоорганизатором схемы является житель Киева, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям. Фигурант дела наладил сбыт фальшивых американских долларов в разные регионы Украины, в том числе и в Житомирской области.

При этом поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.

По предварительным данным, схема сбыта работала минимум с начала этого года. Поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.

Оперативники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира.

В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при реализации очередной партии поддельных денег - 2-х тысяч долларов США.

Было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали в преступной деятельности. Изъяли:

деньги, полученные преступным путем;

огнестрельное оружие и боеприпасы;

черновые записи с «клиентской базой» организатора схемы.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сбыту.

Устанавливаются и блокируются пути поступления поддельной иностранной валюты к фигурантам дела.