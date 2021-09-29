Служба безопасности Украины заблокировала мощный канал сбыта поддельной иностранной валюты, сообщает пресс-центр СБУ.

Во время спецоперации в Киеве задержали двух организаторов группировки фальшивомонетчиков.

Злоумышленники пытались сбыть 240 тыс. поддельных долларов США. Установлено, что банкноты были высокого качества, их фальшивость не распознавали большинство технических средств проверки.

Дельцы предлагали подделку по цене 50-60% от стоимости номинала. Для сокрытия противоправной деятельности злоумышленники сбывали их отдельными траншами у несколько этапов.

По материалам СБУ злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 (хранение, приобретение, перевозка с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты, по предварительному сговору группой лиц, совершенного повторно, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.