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Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, которая занималась сбытом крупных сумм поддельных денег, сообщает пресс-центр СБУ.

Фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег.

Установлено, что организатор схемы - гражданин РФ, который фигурирует в санкционных списках СНБО и считается «криминальным авторитетом».

Также в преступную группировку входили и другие граждане РФ и Украины. Они сбывали фальшивые банкноты, которые поступали в Украину из-за границы, ниже номинальной стоимости.

Сотрудники СБУ задержали организатора и одного из участников группировки.

По месту жительства, регистрации и в личных автомобилях фигурантов проведены санкционированные обыски.

Сейчас обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения денежного залога.
ForUm

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