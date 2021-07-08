Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, которая занималась сбытом крупных сумм поддельных денег, сообщает пресс-центр СБУ.
Фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег.
Установлено, что организатор схемы - гражданин РФ, который фигурирует в санкционных списках СНБО и считается «криминальным авторитетом».
Также в преступную группировку входили и другие граждане РФ и Украины. Они сбывали фальшивые банкноты, которые поступали в Украину из-за границы, ниже номинальной стоимости.
Сотрудники СБУ задержали организатора и одного из участников группировки.
По месту жительства, регистрации и в личных автомобилях фигурантов проведены санкционированные обыски.
Сейчас обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.
Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения денежного залога.
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