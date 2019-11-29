Цены на кофе на товарных биржах мира на протяжении последнего месяца выросли более, чем на 23% из-за сообщения о низком урожае в Гондурасе – одном из крупнейших экспортеров кофе.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Forbes.

«Wall Street Journal обвиняет в нынешнем падении цен уменьшение объемов производства кофе в Гондурасе из-за засухи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Гондурасе после пяти лет засухи уменьшились урожаи, в частности кофе - а эта страна является третьим крупнейшим экспортером кофе в мире.

Большинство плантаций и кофейных складов Гондураса подключены к мониторингу международных товарных бирж. Как следствие, изменения в урожаях и объемах кофе на складах Гондураса влияют на рыночную информацию гораздо больше, чем аналогичные изменения в других странах-производителях кофе.

Если за 1 фунт кофе в середине октября давали 0,93 доллара, то в ноябре цена выросла до 1,15 доллара. При этом в мире сократились запасы кофе, отслеживаемых товарными биржами. Впрочем, это все же дешевле, чем раньше. Например, цена фунта кофе составляла около 3 долларов в 2011 году.

Хотя цены продолжают колебаться, спрос на кофе постоянно растет. В среднем потребители выпивают два миллиарда чашек кофе ежедневно по всему миру. Индустрия экспорта кофе имеет оборот в 20 млрд долларов. Большая часть производства кофе расположена в развивающихся странах.