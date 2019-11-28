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По предварительной оценке, сумма убытков на возвращенных Россией трех кораблях ВМС ВСУ составляет не менее 55,5 млн грн.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ 27 ноября, сообщает Укринформ.

«Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению. Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются большие убытки. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривен (примерно 2 млн 100 тыс. евро)», - заявил дипломат, рассказывая о техническом состоянии возвращенных Россией кораблей, которые были захвачены в ноябре 2018 года.

По его словам, точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе после осмотра кораблей на заводе.

Вместе с тем Лоссовский отметил, что Российская Федерация не выполняет приказ Международного Трибунала по морскому праву (ITLOS), который обязал Россию немедленно освободить захваченные у Керченского пролива военные корабли ВМСУ, а также безоговорочно освободить 24 захваченных украинских моряков.

«Россия продолжает не выполнять приказ Международного Трибунала по морскому праву. Она отрицает иммунитет украинских военнослужащих и преследует их в судебном порядке из-за действий, совершенных ими на борту украинских военных кораблей. Так же с кораблями - Россия освободила их, однако перед этим, в нарушение приказа ITLOS, конфисковала на них вооружение, средства связи, документы и материальные средства», - заявил дипломат.

Напомним, 18 ноября Россия передала Украине захваченные 25 ноября 2018 года корабли.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что «россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».
ForUm

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