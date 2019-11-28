Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский был уволен из-за невыполнения финансовых планов, подозрения в хищении государственных средств и неэффективном менеджменте, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

«Подчеркиваем, увольнение Недашковского не повлияет на работу атомных электростанций Украины: все будут работать в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Причины увольнения Недашковского.

1) неэффективный менеджмент:

- в августе при запуске в работу после планового ремонта загорелся трансформатор и генератор на 1-м блоке Хмельницкой АЭС (в системе охлаждения забыли пыж из ткани, которым чистили систему охлаждения);

- количество нарушений в работе атомных станций с момента назначения Недашковского в 2014 году начало расти. За 2018 зафиксировано 22 таких нарушения. При этом было одно нарушение первого уровня по международной шкале INES (аномальная ситуация, выходящая за пределы допустимого в эксплуатации) на Запорожской АЭС на четвертом блоке. Аналогичная ситуация произошла 11.10.2019 года на Запорожском первом блоке. Для сравнения: в 2014 фиксировалось 10 таких нарушений;

- значительное количество мер Комплексной сводной программы повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций не выполняется в объемах и в сроки, которые были запланированы, в результате чего действие программы были вынуждены продлевать дважды постановлениями Кабмина.

2) Подозрение в хищении государственных средств:

- Во время руководства Недашковского Энергоатомом было открыто уголовное производство от 11.12.15, в совершении которого обвиняются Мартыненко Н.В., Василенков В. А. Речь идет о причинении тяжких последствий в виде расходов активов ГП «НАЭК «Энергоатом» на сумму 6,4 млн евро.

3) Факты бесхозяйственности при проведении закупок:

- заключение договоров с поставщиками, которые имеют негативные репутационные риски. Результат - значительные поступления бракованной продукции, не соответствующей техническим условиям. Например, пожар на ОП РАЭС произошел из-за поставки некачественных трансформаторов (всего 30 шт.). Были и многочисленные поставки иностранными посредниками - оборудование украинского производства. Не проверено выполнение отдельных услуг. Существенные завышение в стоимости однотипных товаров для различных АЭС.

4) Факты несоблюдения графиков проведения капитальных и текущих ремонтов энергоблоков АЭС. Как следствие – недовыработка электроэнергии, а также рост стоимости расходов по этому направлению. Есть и риск нарушения лицензионных условий на право эксплуатации ядерных установок.

5) Постоянное невыполнение финансовых планов, связанное с необоснованным увеличением себестоимости (особенно административных расходов, по отдельным составляющим в несколько раз). Финансовые коэффициенты, в т.ч. EBITDA и рентабельность активов, ухудшаются.

6) Значительное увеличение расходов на обслуживание кредитов (на 33% больше плана), невыполнение условий кредитных договоров с ЕБРР и Евроатомом (70% всех долгосрочных обязательств), увеличение валютных рисков.

Напомним, 27 ноября Кабинет Министров уволил президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского. Конкурс на должность объявят в ближайшее время.