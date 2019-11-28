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Кабинет Министров Украины на заседании 27 ноября усовершенствовал электронное декларирование товаров в международных экспресс-отправлениях, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В частности, введена возможность использования электронной таможенной декларации М-16, которая применяется для декларирования товаров стоимостью от 100 евро, которые пересылаются в адрес граждан через таможенную границу Украины в международных экспресс-отправлениях.

В Минфине отметили, что такая норма после доработки соответствующих программных сервисов позволит гражданам самостоятельно осуществлять (после получения определенных навыков декларирования своих товаров) декларирование без привлечения таможенных брокеров, что соответственно предоставит им возможность сэкономить средства на таможенном оформлении товаров.

«Таким образом, Минфин продолжает взятый курс на цифровое развитие в таможенной сфере. Кроме того, в упомянутых изменениях актуализирован перечень товаров, перемещение которых по территории Украины транзитом осуществляется при условии обязательного предоставления таможенным органам финансовых и других гарантий», - сказано в сообщении.
 

 
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