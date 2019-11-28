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Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» вчера в пункте пропуска «Борисполь» не пропустили в Украину очередного российского актера театра и кино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин РФ прибыл рейсом из Минска.

Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию ВОТ АР Крым через закрытые пункты пропуска.

Как стало известно, гражданин РФ является актером, а в Украину прибыл для участия в кастинге одного из сериалов.

Кроме того, что сотрудники Госпогранслужбы отказали гражданину РФ в пересечении границы, россиянину запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

По данным Украинской правды, речь идет об актере театра и кино Николае Иванове.
ForUm

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