Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» вчера в пункте пропуска «Борисполь» не пропустили в Украину очередного российского актера театра и кино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин РФ прибыл рейсом из Минска.

Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию ВОТ АР Крым через закрытые пункты пропуска.

Как стало известно, гражданин РФ является актером, а в Украину прибыл для участия в кастинге одного из сериалов.

Кроме того, что сотрудники Госпогранслужбы отказали гражданину РФ в пересечении границы, россиянину запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

По данным Украинской правды, речь идет об актере театра и кино Николае Иванове.