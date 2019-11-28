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Сегодня утром в Одесской области на трассе Одесса-Киев произошло три ДТП с участием 17 автомобилей, сообщает пресс-служба областной полиции.

Все аварии произошли в районе Клеверного моста в условиях сильного тумана.

На мосту столкнулись Opel, Geely и Mercedes. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров Geely, один из них - несовместимые с жизнью.

Под мостом произошла авария с участием грузовика МАЗ, легковушек Daewoo и Hyundai. В этом дорожно-транспортном происшествии незначительные травмы получил один человек.

И чуть дальше от моста столкнулись сразу 11 автомобилей. И снова не обошлось без пострадавших: переломы нижних конечностей и сотрясение головного мозга получили водитель и пассажирка ВАЗа.

На всех локациях работают правоохранители. Они устанавливают полные обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
ForUm

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