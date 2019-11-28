Через российские пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» с 5:00 до 6:15 28 ноября на въезд в Украину последовало 2 колонны так называемого российского «гумконвоя». Девяносто третий «гумконвой» состоял из 42 автомобилей, сообщили ForUm’у в пресс-службе Госпогранслужбы.

«Его перемещение, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в грузовиках якобы перевозили детское питание, оборудование и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержание, характере и номенклатуре. Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%.

Отметим, что в этом году это девятый такой «гумконвой».

Напомним, 21 ноября российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление 92-го так называемого «гуманитарного конвоя».