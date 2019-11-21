Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого «гуманитарного конвоя», сообщили ForUm’у в Госпогранслужбе.

«Перемещение 92 «гумконвоя» происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций», - говорится в сообщении.

Всего с 5:00 до 5:45 21 ноября из российских пунктов пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» на въезд в Украину последовало 2 колонны т.н. «гумконвоя» в составе 23 автомобилей.

В грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характер и номенклатуре.

Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%.

Стоит отметить, что в этом году это восьмой такой «гумконвой», первый и второй были в июле и сентябре, и по три в октябре и ноябре.