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Село Власовка Кировоградской области решило перейти в соседнюю область – Полтавскую, сообщает ТСН.

Власовка находится фактически на полуострове, от областного центра их отделяют Днепр и заводи, а до Полтавы – сплошная суша, поясняют журналисты.

«Будет удобно в Полтавской области. Будто возвращаемся домой к себе. Тут и больницы, и социальная связь», – заявил голова поселкового совета Анатолий Бабаченко. До 1963 года Власовка и была Полтавщиной, пока советская власть не перенесла ее на Кировоградщину. Теперь, когда услышали об административно-территориальной реформе, власовский депутаты официально написали запрос в Полтавский облсовет.

В Полтавском облсовете ситуацию мягко называют неординарной, но будут голосовать на декабрьской сессии. Если большинство будет «за» – направят обращение к Кабмину и Верховной Раде.

 В то же время эксперты говорят, что хотя община и решила, но в законодательном плане это надо урегулировать. К тому же в проекте административно-территориальной реформы, на которую надеются селяне, не предусмотрено изменение границ областей.
 
ForUm

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